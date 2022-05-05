Заведениям общепита в Самарской области разрешили работать ночью

Организации, оказывающие услуги общественного питания в Самарской области, с 5 мая могут работать по ночам. Такое решение принято из-за снижения уровня заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В Самарской области с сегодняшнего дня разрешена работа организаций, оказывающих услуги общественного питания, в том числе во временной период с 01:00 (00:00 мск) до 06:00 (05:00 мск)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, закусочных, фуд-кортах и иных предприятиях общественного питания.

Ранее в Самарской области действовал запрет работы таких организаций с 01:00 до 06:00 по местному времени, за исключением работы в режиме доставки и навынос.