Заведениям общепита в Самарской области разрешили работать ночью

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Организации, оказывающие услуги общественного питания в Самарской области, с 5 мая могут работать по ночам. Такое решение принято из-за снижения уровня заболеваемости коронавирусом.
Заведениям общепита в Самарской области разрешили работать ночью
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Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. 

«В Самарской области с сегодняшнего дня разрешена работа организаций, оказывающих услуги общественного питания, в том числе во временной период с 01:00 (00:00 мск) до 06:00 (05:00 мск)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, закусочных, фуд-кортах и иных предприятиях общественного питания. 

Ранее в Самарской области действовал запрет работы таких организаций с 01:00 до 06:00 по местному времени, за исключением работы в режиме доставки и навынос.

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