Кардиохирург Бокерия высказался о влиянии санкций на российскую медицину

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Главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия выразил мнение, что антироссийские санкции не отразятся на поставках медицинских изделий для кардиохирургии.
Кардиохирург Бокерия высказался о влиянии санкций на российскую медицину
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«Моё глубочайшее убеждение состоит в том, что, если будет финансирование, никаких проблем не будет. Те же люди, которые борются против нашей страны, прекрасно понимают, что это крайне отрицательный элемент, если они будут мешать лечению нашего населения. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса — крайняя заинтересованность производителей и поставщиков. Мы реально большой рынок», — сказал Бокерия в беседе с «Известиями».

В то же время он добавил, что запаса импортных медицинских изделий хватит до конца текущего года и даже дольше.

Ранее генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с НСН высказался о ситуации с лекарствами.

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