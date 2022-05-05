В Ульяновской области рассказали о подготовке к проведению «Бессмертного полка». Во главе колонны участники понесут Знамя Победы. Всего в акции примет участие, по предварительным данным, 50 тыс. жителей города.

Об этом информирует mosaica.ru со ссылкой на заявление заместителя губернатора Ульяновской области Александра Коробко.

Уточняется, что шествие будет сопровождаться сотрудниками полиции по всей протяжённости маршрута.

«Шествие «Бессмертного полка» пройдёт в онлайн- и офлайн-форматах. На пути шествия будут работать творческие площадки. Вопрос безопасности — один из самых главных. Делается всё для безопасного проведения праздника» — подчеркнул Коробко.

Ранее о формате проведения Бессмертного полка сообщалось в Оренбурге.