В Петергофе 21 мая пройдёт праздник фонтанов

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Праздник фонтанов, приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I, пройдёт в Петергофе 21 мая. Он состоится в Нижнем парке на Большом каскаде.
В Петергофе 21 мая пройдёт праздник фонтанов
  • РИА Новости

Об этом информирует kp.ru со ссылкой на заявление правительства Санкт-Петербурга.

Уточняется также, что фонтаны в музее-заповеднике начали свою работу с 23 апреля, а закончат — 16 октября, согласно летнему расписанию.

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