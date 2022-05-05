В Петергофе 21 мая пройдёт праздник фонтанов
Праздник фонтанов, приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I, пройдёт в Петергофе 21 мая. Он состоится в Нижнем парке на Большом каскаде.
- РИА Новости
Об этом информирует kp.ru со ссылкой на заявление правительства Санкт-Петербурга.
Уточняется также, что фонтаны в музее-заповеднике начали свою работу с 23 апреля, а закончат — 16 октября, согласно летнему расписанию.
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