Аналитики: доля студий в российских новостройках выросла на 58% за год

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Аналитики системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro сообщили, что в апреле 2022 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года доля компактных квартир на первичном рынке жилья в России выросла на 58%.
Аналитики: доля студий в российских новостройках выросла на 58% за год
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Известия».

Речь идёт о студиях площадью до 30 кв. м на территории 12 ключевых субрынков недвижимости, в числе которых Московский регион, Санкт-Петербург и другие.

Среди регионов, где доля студий растёт особенно заметно, — Татарстан, Краснодарский край, Новосибирская область, Башкирия и Самарская область.

На студии приходится порядка 14% всего первичного рынка страны, рассказали в «Авито Недвижимости». 

По информации «Циана», в настоящее время первичное жилье площадью до 30 кв. м составляет 12% от всего предложения новостроек в России.

Ранее президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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