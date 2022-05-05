Аналитики: доля студий в российских новостройках выросла на 58% за год
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Об этом сообщают «Известия».
Речь идёт о студиях площадью до 30 кв. м на территории 12 ключевых субрынков недвижимости, в числе которых Московский регион, Санкт-Петербург и другие.
Среди регионов, где доля студий растёт особенно заметно, — Татарстан, Краснодарский край, Новосибирская область, Башкирия и Самарская область.
На студии приходится порядка 14% всего первичного рынка страны, рассказали в «Авито Недвижимости».
По информации «Циана», в настоящее время первичное жилье площадью до 30 кв. м составляет 12% от всего предложения новостроек в России.
Ранее президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.