В Удмуртии подтвердили 33 случая COVID-19 за сутки

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В Удмуртии подтвердили 33 случая COVID-19 за последние сутки.
В Удмуртии подтвердили 33 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Под наблюдением в поликлиниках находятся 2755 пациентов, в ковидных стационарах — 151 пациент в состоянии средней тяжести, 24 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие сутки 37 жителей.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 349 случаев коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Выписаны 488 человек.

Общее число заболевших в городе достигло 1 521 185, выздоровевших — 1 482 703.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов дал советы на майские праздники.

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