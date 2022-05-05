В Удмуртии подтвердили 33 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии подтвердили 33 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Под наблюдением в поликлиниках находятся 2755 пациентов, в ковидных стационарах — 151 пациент в состоянии средней тяжести, 24 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие сутки 37 жителей.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 349 случаев коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Выписаны 488 человек.

Общее число заболевших в городе достигло 1 521 185, выздоровевших — 1 482 703.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов дал советы на майские праздники.