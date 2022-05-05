Исследование показало снижение цен на проживание в российских отелях

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Согласно данным исследования сервиса OneTwoTrip, цены на проживание летом в российских отелях в популярных городах снизились по отношению к показателям марта — апреля.
Исследование показало снижение цен на проживание в российских отелях
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

Размещение в отелях категории «три звезды» по ряду востребованных направлений подешевело на 10—47% по сравнению с предыдущими двумя месяцами.

Самое большое снижение зафиксировано в стоимости проживания в отелях Москвы (с 3,6 тыс. рублей до 1,9 тыс. рублей за ночь) и села Эстосадок Сочи (с 5,4 тыс. до 3 тыс. рублей).

Третье место досталось Ялте, где снижение составило 45% (с 7 тыс. до 3,9 тыс. рублей).

В категории «четыре звезды» наблюдается падение цен на 5—55%. 

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в беседе с НСН рассказала о мерах государственной поддержки туристической отрасли.

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