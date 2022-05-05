В Омске в акции «Бессмертный полк» примут участие более 1500 волонтёров
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55 со ссылкой на заявление правительства Омской области.
Колонна начнёт формироваться в 11:00, а отправится в 13:00.
Сообщается также, что все участники шествия пройдут коридоры с рамками металлоискателей в целях безопасности.
Люди с ограниченными возможностями также смогут принять участие в акции, говорится в заявлении.
Ранее URA.RU сообщало, что всем участникам «Бессмертного полка» в ХМАО оплатят печать фотографий для шествия.