В Омске в акции «Бессмертный полк» примут участие более 1500 волонтёров

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В этом году шествие «Бессмертного полка» в Омске будет проходить в традиционном очном формате с участием более 1500 волонтёров.
В Омске в акции «Бессмертный полк» примут участие более 1500 волонтёров
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55 со ссылкой на заявление правительства Омской области. 

Колонна начнёт формироваться в 11:00, а отправится в 13:00.

Сообщается также, что все участники шествия пройдут  коридоры с рамками металлоискателей в целях безопасности.

Люди с ограниченными возможностями также смогут принять участие в акции, говорится в заявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что всем участникам «Бессмертного полка» в ХМАО оплатят печать фотографий для шествия.

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