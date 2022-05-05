У посетителей ВДНХ появится возможность подключиться к городскому Wi-Fi, который был недоступен с 2019 года в связи с масштабными ремонтными работами комплекса.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заявление на портале мэра и правительства Москвы.

В сообщении также говорится, что Wi-Fi будет доступен от арки главного входа до фонтана «Дружба народов», а также возле Дворца бракосочетания.

Чтобы получить доступ к сети, необходимо выбрать сеть Moscow_WiFi_Free и пройти идентификацию в браузере.

Ранее портал мэра и правительства Москвы сообщал о появлении городского Wi-Fi в Сиреневом саду.