У посетителей ВДНХ появится возможность подключиться к городскому Wi-Fi

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У посетителей ВДНХ появится возможность подключиться к городскому Wi-Fi, который был недоступен с 2019 года в связи с масштабными ремонтными работами комплекса.
У посетителей ВДНХ появится возможность подключиться к городскому Wi-Fi
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заявление на портале мэра и правительства Москвы.

В сообщении также говорится, что Wi-Fi будет доступен от арки главного входа до фонтана «Дружба народов», а также возле Дворца бракосочетания. 

Чтобы получить доступ к сети, необходимо выбрать сеть Moscow_WiFi_Free и пройти идентификацию в браузере.

Ранее портал мэра и правительства Москвы сообщал о появлении городского Wi-Fi в Сиреневом саду.

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