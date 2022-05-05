У предпринимателей из Подмосковья появилась возможность оформить налоговый патент через МФЦ

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У предпринимателей из Подмосковья появилась возможность оформить налоговый патент через МФЦ. Отмечается, что это избавит их от уплаты трёх видов налога на имущество физических лиц.
У предпринимателей из Подмосковья появилась возможность оформить налоговый патент через МФЦ
  • РИА Новости

«Предприниматели, использующие патентную систему, могут воспользоваться и налоговыми каникулами до 2023 года включительно», — передаёт слова министра государственного управления региона Надежды Куртяник телеканал «360».

В заявлении также сказано, что патент можно оформить на срок от одного до 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что в регионе указом губернатора Андрея Воробьёва принята программа «Новая экономика Подмосковья».

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