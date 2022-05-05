У предпринимателей из Подмосковья появилась возможность оформить налоговый патент через МФЦ

У предпринимателей из Подмосковья появилась возможность оформить налоговый патент через МФЦ. Отмечается, что это избавит их от уплаты трёх видов налога на имущество физических лиц.

РИА Новости