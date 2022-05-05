У предпринимателей из Подмосковья появилась возможность оформить налоговый патент через МФЦ
- РИА Новости
«Предприниматели, использующие патентную систему, могут воспользоваться и налоговыми каникулами до 2023 года включительно», — передаёт слова министра государственного управления региона Надежды Куртяник телеканал «360».
В заявлении также сказано, что патент можно оформить на срок от одного до 12 месяцев.
Ранее сообщалось, что в регионе указом губернатора Андрея Воробьёва принята программа «Новая экономика Подмосковья».