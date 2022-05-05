В Магнитогорске вынесли приговор по делу о крупном мошенничестве
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Подсудимые с ноября 2016 по май 2017 года подключались при помощи специальных устройств к игровым автоматам на территории Беларуси, где их деятельность законна, и влияли на их работу. Они создавали выигрышные комбинации и, находясь в клубах, извлекали незаконную прибыль. Указанным способом соучастники завладели денежными средствами игорных заведений на общую сумму свыше 7,3 млн рублей», — заявила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Подсудимые вину не отрицают.