В Магнитогорске вынесли приговор по делу о крупном мошенничестве

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Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых жителей регионов России, виновных в мошенничестве в особо крупном размере.
В Магнитогорске вынесли приговор по делу о крупном мошенничестве
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Подсудимые с ноября 2016 по май 2017 года подключались при помощи специальных устройств к игровым автоматам на территории Беларуси, где их деятельность законна, и влияли на их работу. Они создавали выигрышные комбинации и, находясь в клубах, извлекали незаконную прибыль. Указанным способом соучастники завладели денежными средствами игорных заведений на общую сумму свыше 7,3 млн рублей», — заявила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Подсудимые вину не отрицают.

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