В «Битцевском лесу» Москвы создадут четыре скейт-парка и два памп-трека
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Рекреационные центры создадут в буферной зоне — на окраине парка, между границей леса и жилой застройкой.
Их наполнят инфраструктурой, рассчитанной на отдых жителей близлежащих районов, передаёт НСН.
Как уточнил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников, скейт-парки и памп-треки будут созданы под Севастопольским путепроводом, рядом с детским парком на Сумском проезде, около станции метро «Улица Академика Янгеля» и на улице Айвазовского.
Все они появятся на месте гаражно-строительных кооперативов.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.