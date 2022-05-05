В «Битцевском лесу» Москвы создадут четыре скейт-парка и два памп-трека

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В столичном «Битцевском лесу» создадут четыре рекреационных центра, где обустроят четыре скейт-парка и два памп-трека.
В «Битцевском лесу» Москвы создадут четыре скейт-парка и два памп-трека
  • Gettyimages.ru

Рекреационные центры создадут в буферной зоне — на окраине парка, между границей леса и жилой застройкой.

Их наполнят инфраструктурой, рассчитанной на отдых жителей близлежащих районов, передаёт НСН.

Как уточнил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников, скейт-парки и памп-треки будут созданы под Севастопольским путепроводом, рядом с детским парком на Сумском проезде, около станции метро «Улица Академика Янгеля» и на улице Айвазовского.

Все они появятся на месте гаражно-строительных кооперативов.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.

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