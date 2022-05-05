Опрос: 66% россиян планируют пользоваться велосипедом или самокатом

Из опроса онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» следует, что у 34% россиян есть велосипед или самокат, а 66% планируют приобрести такой транспорт в этом сезоне или арендовать его.

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