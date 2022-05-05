Опрос: 66% россиян планируют пользоваться велосипедом или самокатом
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Как пишет «Газета.Ru», 59% участников опроса таким образом будут экономить на общественном транспорте.
Для 34% поездки на велосипедах и самокатах станут спортивной активностью, 6% планируют с помощью альтернативного транспорта сэкономить на бензине.
3% приняли решение о покупке, исходя из стремления заботиться об окружающей среде.
Ранее URA.RU со ссылкой на «Автостат» сообщало, что продажи автомобилей в Челябинской области в I квартале 2022 года снизились на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.