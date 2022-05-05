Опрос: 66% россиян планируют пользоваться велосипедом или самокатом

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Из опроса онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» следует, что у 34% россиян есть велосипед или самокат, а 66% планируют приобрести такой транспорт в этом сезоне или арендовать его.
Опрос: 66% россиян планируют пользоваться велосипедом или самокатом
  • Gettyimages.ru

Как пишет «Газета.Ru», 59% участников опроса таким образом будут экономить на общественном транспорте.

Для 34% поездки на велосипедах и самокатах станут спортивной активностью, 6% планируют с помощью альтернативного транспорта сэкономить на бензине.

3% приняли решение о покупке, исходя из стремления заботиться об окружающей среде. 

Ранее URA.RU со ссылкой на «Автостат» сообщало, что продажи автомобилей в Челябинской области в I квартале 2022 года снизились на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

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