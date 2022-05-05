В школах Самарской области последние звонки проведут 24 мая

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В школах Самарской области последние звонки проведут 24 мая. Соответствующее распоряжение принял министр образования и науки региона Виктор Акопьян.
В школах Самарской области последние звонки проведут 24 мая
  • РИА Новости

Как сообщает volga.news со ссылкой на заявление главы ведомства, выбор даты связан с расписанием ЕГЭ. 

«Последний звонок как праздник начинается в пору выпускных экзаменов. 26-го мая уже первые ЕГЭ, поэтому 25-го мы не можем сделать. Детям надо подготовиться к экзамену и настроиться психологически», — объяснил Акопьян.

Ранее сообщалось, что выпускные для учеников 11-х классов школ Владивостока состоятся 24 и 25 мая 2022 года, а дата последнего звонка будет единой для всех — 23 мая.

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