Биолог Мальцева рассказала о вреде пищевых подсластителей

Биолог Ирина Мальцева рассказала, что подсластители могут нанести вред здоровью.

В беседе с радио Sputnik она отметила, что употребление подсластителей повышает уровень инсулина в организме.

«Они все вызывают выброс инсулина. У нас есть рецепторы к сладкому не только в ротовой полости, но и внутри организма, и когда подсластитель попадает в организм с пищей, то рецепторы на него реагируют, как на глюкозу. Идёт выброс инсулина, даже если реально глюкозы в еде нет», — объяснила Мальцева.

Если инсулин попадает в кровь в больших количествах, это может привести в том числе к развитию диабета, уточнила биолог.

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