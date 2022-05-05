Биолог Мальцева рассказала о вреде пищевых подсластителей

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Биолог Ирина Мальцева рассказала, что подсластители могут нанести вред здоровью.
Биолог Мальцева рассказала о вреде пищевых подсластителей
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В беседе с радио Sputnik она отметила, что употребление подсластителей повышает уровень инсулина в организме.

«Они все вызывают выброс инсулина. У нас есть рецепторы к сладкому не только в ротовой полости, но и внутри организма, и когда подсластитель попадает в организм с пищей, то рецепторы на него реагируют, как на глюкозу. Идёт выброс инсулина, даже если реально глюкозы в еде нет», — объяснила Мальцева.

Если инсулин попадает в кровь в больших количествах, это может привести в том числе к развитию диабета, уточнила биолог.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU высказался о возможном вреде тунца для здоровья.  

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