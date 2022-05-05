Сомнолог Кудинов напомнил о важности соблюдения режима сна

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Врач терапевт, сомнолог, специалист по неинвазивной вентиляции лёгких Павел Кудинов рассказал, почему важно выработать и соблюдать режим сна.
Сомнолог Кудинов напомнил о важности соблюдения режима сна
  • Gettyimages.ru

В интервью Пятому каналу Кудинов отметил, что постоянно нарушать режим сна крайне не рекомендуется людям с повышенным артериальным давлением.

Частый сбой биологических часов может вызвать гипертонические кризы и другие проблемы со здоровьем.

«Недосып и дневная сонливость также опасны для людей, которые задействованы на работе, требующей повышенной концентрации внимания», — подчеркнул сомнолог.

Также он рассказал, какие меры стоит принять, чтобы не испытывать проблем с ранним пробуждением.

По словам Кудинова, готовиться к пробуждению необходимо заранее: каждый день вставать раньше на час.

Помочь могут препараты с содержанием мелатонина, чаи с мятой, мелиссой, ромашкой или настойкой пиона.

Ранее врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова в беседе с URA.RU рассказала о возможных причинах сильной сонливости.

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