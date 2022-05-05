Диетолог Чехонина назвала продукты для снижения уровня сахара в крови

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, что снижению уровня сахара в крови способствует присутствие в рационе таких продуктов, как горбуша, орехи, чеснок и овсянка.
Диетолог Чехонина назвала продукты для снижения уровня сахара в крови
  • Gettyimages.ru

«В горбуше более 100% от рекомендуемой суточной нормы потребления хрома в 100 граммах», — передаёт слова Чехониной «Москва 24».

Чтобы сахар в крови понижался, нужно употреблять и растительный белок, отметила диетолог. Предпочтение можно отдать арахису.

Несмотря на достаточно высокую калорийность, он обладает низким гликемическим индексом и содержит много витамина PP, необходимого для сосудов.

Врач также порекомендовала обратить внимание на кешью, овсянку и чеснок.

«В чесноке присутствует антиоксидант аллицин, который тоже может оказывать благоприятное воздействие на состояние сосудов, на эластичность сосудистой стенки, что способствует улучшению кровообращения», — сказала эксперт.

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