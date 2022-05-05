В Совфеде предложили сделать программу детского кешбэка постоянной

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко выразила мнение, что программу детского кешбэка, которая приобрела большую популярность в России, стоит сделать постоянной.

В интервью «Парламентской газете» она заявила, что, по прогнозам, в этом году более 450 тыс. детей смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях с 50%-ной скидкой.

«Воспользовавшись программой возмещения части расходов, многодетная семья может отправить в лагерь не одного ребёнка, а нескольких. Можно оплачивать любое количество смен и получить возврат неограниченное количество раз. Уверена, что эту программу следует сделать постоянной. Если она будет действовать на регулярной основе, удастся увеличить количество семей, отправляющих детей в лагеря, где они оздоравливаются, развивают свои творческие способности», — отметила Инна Святенко.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в беседе с НСН рассказала о мерах государственной поддержки туристической отрасли.