В Косино-Ухтомском реконструируют производственный корпус
- РИА Новости
«Реконструировано будет административно-производственное здание. После того, как работы завершатся, площадь этого здания вырастет и составит 7,6 тыс. кв. м. Предприятие занимается производством мебели, и я уверена, что запланированные работы позволят модернизировать его и увеличить количество рабочих мест на 35%», — отметила Княжевская.
Работы запланированы на участке площадью 0,3 га.
Как ожидается, 80% помещений будет отведено для производства, а остальные площади займёт административный блок.
Реконструкция позволит создать дополнительно 167 рабочих мест.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки, позволяющих провести реконструкцию.