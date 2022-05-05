В Косино-Ухтомском реконструируют производственный корпус

Короткая ссылка
Один из корпусов производственного предприятия на 1-м Красковском проезде в Москве будет реконструирован, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
В Косино-Ухтомском реконструируют производственный корпус
  • РИА Новости

«Реконструировано будет административно-производственное здание. После того, как работы завершатся, площадь этого здания вырастет и составит 7,6 тыс. кв. м. Предприятие занимается производством мебели, и я уверена, что запланированные работы позволят модернизировать его и увеличить количество рабочих мест на 35%», — отметила Княжевская.

Работы запланированы на участке площадью 0,3 га.

Как ожидается, 80% помещений будет отведено для производства, а остальные площади займёт административный блок.

Реконструкция позволит создать дополнительно 167 рабочих мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки, позволяющих провести реконструкцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить