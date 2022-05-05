В Косино-Ухтомском реконструируют производственный корпус

Один из корпусов производственного предприятия на 1-м Красковском проезде в Москве будет реконструирован, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Реконструировано будет административно-производственное здание. После того, как работы завершатся, площадь этого здания вырастет и составит 7,6 тыс. кв. м. Предприятие занимается производством мебели, и я уверена, что запланированные работы позволят модернизировать его и увеличить количество рабочих мест на 35%», — отметила Княжевская.

Работы запланированы на участке площадью 0,3 га.

Как ожидается, 80% помещений будет отведено для производства, а остальные площади займёт административный блок.

Реконструкция позволит создать дополнительно 167 рабочих мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки, позволяющих провести реконструкцию.