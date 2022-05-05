Эксперт в области недвижимости Лазутин назвал определяющие тенденции для рынка жилья

Руководитель отдела инвестиционных продаж и корпоративных услуг IPG.Estate Алексей Лазутин дал оценку ситуации на рынке недвижимости в России.

«Сегодняшний рынок жилья, где наблюдается спад покупательской активности, формирует две разнонаправленные тенденции: возросшую стоимость ипотечного кредита и выросшие на 30—35% цены на жильё в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал эксперт в беседе с Life.ru.

Выбор между недорогими вторичкой, квартирой в новостройке и апартаментами может основываться на индивидуальных предпочтениях и конечной цели покупателя. Универсальные критерии для сравнения недвижимости — инфраструктура, перспективы локации и её востребованность со стороны арендаторов, а также качество жилья и окружения.

«Избегать покупки небольших апартаментов (студии. — RT) не стоит, ведь для арендатора такого типа жилья вопросы прописки, долгосрочного проживания и развитой инфраструктуры не актуальны», — считает Алексей Лазутин.

Ранее президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.