Эксперт по недвижимости Радченко дала оценку эффективности программы льготной ипотеки

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с радио «Комсомольская правда» рассказала, насколько будет доступна россиянам ипотека по льготной программе под 9%, которая начала действовать в России.

«Если вы покупаете квартиру в новостройке в Москве за 12 млн рублей, то будете выплачивать в течение 30 лет по 98 тыс. рублей в месяц», — заявила эксперт.

При этом, по её словам, заёмщику нужно доказать банку, что его ежемесячный доход составляет не менее 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о подписании постановления о снижении процентной ставки по программе «Льготная ипотека» с 12 до 9%, а также о продлении действия программы до конца 2022 года.

По сообщениям НСН, для застройщиков в Москве ввели новые меры поддержки.