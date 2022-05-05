В России за сутки госпитализировали 3248 человек с коронавирусом

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В России за сутки госпитализировали 3248 человек с COVID-19, накануне в больницы попали 1398 заболевших коронавирусом.
В России за сутки госпитализировали 3248 человек с коронавирусом
  • РИА Новости

Как сообщили в оперштабе, за сутки выявлено 5011 случаев инфицирования COVID-19.

Также за последние 24 часа умерли 139 пациентов, 8723 человека излечились от коронавируса.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России доминирует «стелс-омикрон», новых вариантов COVID-19 за последнее время не выявлено.

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