Риелтор Апрелев дал прогноз по ситуации с ценами на недвижимость в России
- РИА Новости
По его словам, из-за высоких процентных ставок по ипотеке спрос на новостройки продолжит падать.
«Если ключевая ставка и дальше будет снижаться, она будет способствовать повышению активности на рынке жилья, прежде всего. Это достаточно хорошее подспорье для совершения альтернативных сделок. Когда вообще не было ипотеки, у нас во всём объёме сделок 80% были альтернативные. Конечно же, сегодняшняя ситуация снижает объёмы сделок и обороты», —заявил Апрелев.
Эксперт, в частности, отметил, что рост себестоимости на строительном рынке не обязательно должен отражаться на цене недвижимости. Он обратил внимание, что цены на новостройки — это обратная сторона платёжеспособного спроса.
Ранее НСН сообщала, что для застройщиков в Москве ввели новые меры поддержки.