Риелтор Апрелев дал прогноз по ситуации с ценами на недвижимость в России

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Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что будет с ценами на недвижимость на фоне снижения ключевой ставки ЦБ.
Риелтор Апрелев дал прогноз по ситуации с ценами на недвижимость в России
  • РИА Новости

По его словам, из-за высоких процентных ставок по ипотеке спрос на новостройки продолжит падать.

«Если ключевая ставка и дальше будет снижаться, она будет способствовать повышению активности на рынке жилья, прежде всего. Это достаточно хорошее подспорье для совершения альтернативных сделок. Когда вообще не было ипотеки, у нас во всём объёме сделок 80% были альтернативные. Конечно же, сегодняшняя ситуация снижает объёмы сделок и обороты», —заявил Апрелев.

Эксперт, в частности, отметил, что рост себестоимости на строительном рынке не обязательно должен отражаться на цене недвижимости. Он обратил внимание, что цены на новостройки — это обратная сторона платёжеспособного спроса.

Ранее НСН сообщала, что для застройщиков в Москве ввели новые меры поддержки.

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