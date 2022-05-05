Кабмин утвердил стратегию социально-экономического развития Северного Кавказа до 2030 года
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте правительства России.
Приоритетами стратегии стали «обновление туристической инфраструктуры, реализация крупных промышленных инвестпроектов, а также строительство школ, детских садов и автомагистралей».
Обновлённый документ принят взамен стратегии социально-экономического развития до 2025 года.
Новый документ учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления, говорится в сообщении.
В декабре 2021 года правительство России поручило выделить 890,8 млн рублей на развитие электросетевой инфраструктуры в Дагестане.
Средства должны были пойти на восстановление распределительных сетей электроснабжения потребителей региона и приобретение автотранспорта и специальной техники для укомплектования оперативно-выездных бригад и персонала.