Кабмин утвердил стратегию социально-экономического развития Северного Кавказа до 2030 года

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года.

Об этом сообщается на сайте правительства России.

Приоритетами стратегии стали «обновление туристической инфраструктуры, реализация крупных промышленных инвестпроектов, а также строительство школ, детских садов и автомагистралей».

Обновлённый документ принят взамен стратегии социально-экономического развития до 2025 года.

Новый документ учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления, говорится в сообщении.

В декабре 2021 года правительство России поручило выделить 890,8 млн рублей на развитие электросетевой инфраструктуры в Дагестане.

Средства должны были пойти на восстановление распределительных сетей электроснабжения потребителей региона и приобретение автотранспорта и специальной техники для укомплектования оперативно-выездных бригад и персонала.