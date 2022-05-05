В Сахалинской области поручили усилить безопасность образовательных учреждений

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил усилить безопасность образовательных учреждений региона на фоне трагедии в Ульяновской области.

«Необходимо быть уверенными, что в нашем регионе вероятность таких событий близка к нулю. Поручил министру образования усилить меры безопасности в образовательных учреждениях», — написал он в своём Telegram-канале.

Лимаренко уточнил, что поручение касается не только антитеррористической безопасности, а и чрезвычайных ситуаций.

По его словам, на данный момент образовательные организации уже обеспечены системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом в здания и кнопкой вызова подразделений вневедомственной охраны.

26 апреля вооружённый мужчина ворвался в детский сад под Ульяновском. В результате стрельбы погибли двое детей и воспитательница. Ещё одна сотрудница детсада получила ранение. Нападавший покончил с собой.

СК России возбудил уголовное дело об убийстве.

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