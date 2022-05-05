РБК: в Минфине предложили изменить распределение налога на прибыль по регионам России

В Минфине готовят внесение изменений в систему распределения налога на прибыль по регионам компаний, имеющих филиалы.

На данный момент сумма налога на прибыль уплачивается в бюджеты субъектов страны, где больше всего рабочих мест и основная часть производственной базы. но при этом уровень зарплат в регионах очень отличается.

«Минфин для справедливого распределения налога на прибыль предлагает распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда», — сообщили в ведомстве РБК.

Рассматривался также и иной принцип между филиалами в регионах, предполагающий исходить из объёма произведённой продукции, однако эту инициативу не поддержали.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает налоговые стимулы для повышения привлекательности специальных административных районов (САР) России.

Правительство также разработало ещё один пакет предложений по поддержке экономики в условиях внешнего давления.