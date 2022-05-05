Росмолодёжь предложила критерии отбора волонтёров для работы в Донбассе

Росмолодёжь выдвинула предложение о критериях отбора и подготовки волонтёров для работы в Луганской и Донецкой народных республиках, следует из документа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отбор и подготовку добровольцев предполагается проводить в три этапа.

Участвовать в гуманитарной миссии могут, согласно документу, совершеннолетние волонтёры, имеющие гражданство Российской Федерации и добровольческий опыт более 2 лет.

Кроме того, потенциальные волонтёры должны иметь возможность участвовать в гуманитарной миссии в течение не более 40 дней беспрерывно в соответствии с календарным планом.

Подать заявку кандидаты смогут на платформе «Добро.РФ». После её рассмотрения Ассоциация волонтерских центров направляет кандидату на почту письмо с результатом. На отборочном этапе добровольцы пройдут собеседование для выявления уровня компетенций и специальное тестирование.

Перед отправкой в ЛНР и ДНР волонтёры пройдут специальное обучение.

Ранее волонтёр, жительница Рубежного Наталья рассказала РИА Новости о работе по учёту погибших мирных жителей во время военных действий, в списке уже около 160 человек.