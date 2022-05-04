В Петербурге рассказали о работе метро во время шествия «Бессмертного полка»

В Санкт-Петербурге рассказали о работе метро во время шествия «Бессмертного полка».

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на городской комитет по транспорту.

В День Победы метрополитен будет работать по графику будних дней.

В частности, станция «Адмиралтейская» с 08:30 до 11:30 и с 19:00 до 21:00 будет открыта только на выход, как и станции «Площадь Александра Невского 1» и «Площадь Александра Невского 2» с 14:00 до 15:30.

Станция «Маяковская» с 14:30 до 15:30 будет закрыта для пассажиров.

Станция «Горьковская» с 20:20 до 21:00 будет работать только на выход.

Ранее Nation News сообщало, что в подмосковном Алабине прошла репетиция парада, посвящённого 77-й годовщине Победы.