Опрос: 46,6% IT-специалистов видят перспективы развития отрасли

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Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) провела исследование, согласно которому почти половина IT-специалистов видят перспективы развития отрасли.
Опрос: 46,6% IT-специалистов видят перспективы развития отрасли
  • Gettyimages.ru
  • © alvarez

Об этом сообщает Life.ru.

«Результаты опроса показали, что большая часть IT-специалистов (46,6%) «безусловно позитивно» и «скорее позитивно» оценивают перспективы российской IT-отрасли в условиях санкций и ограничений со стороны Запада», — говорится в результатах опроса.

Ещё 12,9% респондентов оценивают перспективы развития нейтрально.

Как считают 42,5% участников исследования, глобальные перемены открывают новые возможности.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.

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