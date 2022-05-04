Опрос: 46,6% IT-специалистов видят перспективы развития отрасли

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) провела исследование, согласно которому почти половина IT-специалистов видят перспективы развития отрасли.

Об этом сообщает Life.ru.

«Результаты опроса показали, что большая часть IT-специалистов (46,6%) «безусловно позитивно» и «скорее позитивно» оценивают перспективы российской IT-отрасли в условиях санкций и ограничений со стороны Запада», — говорится в результатах опроса.

Ещё 12,9% респондентов оценивают перспективы развития нейтрально.

Как считают 42,5% участников исследования, глобальные перемены открывают новые возможности.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.