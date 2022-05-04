Опрос: 7% россиян взяли отпуск между майскими праздниками

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Сайт kp.ru провёл опрос, согласно которому 7% россиян взяли отпуск между майскими праздниками.
Опрос: 7% россиян взяли отпуск между майскими праздниками
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Drury

По словам 4% опрошенных, они тоже продолжают отдыхать, но каникулы им организовало руководство, объявив 3, 4 и 5 мая выходными для всего коллектива.

Как утверждают 56% респондентов, они вышли на три дня на работу, чтобы не потерять в деньгах.

Ещё 33% россиян сообщили, что продолжают работать и в праздники — у одних сменный график, другие специально берут подработку в выходные.

Опрос проводился в соцсетях. В нём приняли участие 11,3 тыс. пользователей.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», более 40% россиян планируют провести майские праздники на даче.

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