Власти Москвы рассказали о проектах повышения качества жизни в районе Отрадное

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил обновлённый центр госуслуг района Отрадное и филиал №1 детской городской поликлиники №110 после реконструкции.

Об этом сообщает НСН.

Как заявил Собянин, в Отрядном создают ряд масштабных проектов повышения качества жизни. В частности, продолжается программа «Мой район».

Также мэр проверил ход строительства северного вестибюля станции метро «Окружная». По его словам, вестибюль будет открыт уже в 2022 году. Также в этом году планируется запустить эстакаду основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе в рамках создания Московского скоростного диаметра.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.