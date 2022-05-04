В Севастополе перезахоронили останки почти 300 советских солдат

В севастопольском посёлке Дергачи перезахоронили останки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Об этом пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«Сегодня на братском кладбище предали земле останки 291 военнослужащего. Поисковые отряды обнаружили их на Мекензиевых горах, на Федюхиных и Сапунгорских высотах, в районе Бельбекской долины и в других местах сражений за Севастополь», — заявили в пресс-службе.

В 2021 году в городе также перезахоронили около 300 бойцов, погибших в годы войны.

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