В Севастополе перезахоронили останки почти 300 советских солдат
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Об этом пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
«Сегодня на братском кладбище предали земле останки 291 военнослужащего. Поисковые отряды обнаружили их на Мекензиевых горах, на Федюхиных и Сапунгорских высотах, в районе Бельбекской долины и в других местах сражений за Севастополь», — заявили в пресс-службе.
В 2021 году в городе также перезахоронили около 300 бойцов, погибших в годы войны.
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