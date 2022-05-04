В РСТ прокомментировали цены на отдых в России в мае — июне

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Вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал цены на отдых в стране в мае — июне.
В РСТ прокомментировали цены на отдых в России в мае — июне
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В беседе с газетой «Известия» он отметил, что в регионах, где приостановлена работа аэропортов, цены действительно ниже, чем годом ранее.

«Самолётами туда прибывало 30% туристов, и даже дополнительные поезда не смогли заменить туристам авиа. Поэтому отельеры этих регионов снизили цены на 10—15% по сравнению с прошлым годом, но не более», — пояснил Барзыкин.

Он также напомнил, что цены традиционно снижаются после майских праздников.

«На вторую половину мая и начало июня цены вполне приемлемые — ниже, чем на праздники, процентов на 20», — сказал эксперт.

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН дал советы по организации путешествий.

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