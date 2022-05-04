Диетолог Будасси высказалась о пользе красной рыбы

Врач-терапевт, диетолог, специалист направления фитнес-тестирования X-Fit Маргарита Будасси высказалась о пользе красной рыбы.

«Красная рыба является ценным продуктом питания, который подходит почти при любом виде диеты и питания для детей старше двух лет и взрослых (при условии, что на этот продукт нет аллергии)», — цитирует эксперта «Газета.Ru».

Как отметила Будасси, красная рыба насыщает организм качественным белком и аминокислотами, повышает настроение за счёт содержания триптофана, снижает активность воспалительных процессов за счёт омега-3 жирных кислот.

Эксперт добавила, что дикая рыба более полезна.

«Сёмгу и форель можно заменить на любую другую морскую жирную рыбу. Более бюджетные источники белка и жирных кислот омега-3 — это сельдь, скумбрия, горбуша, сардины, печень трески. Их лучше употреблять в солёном или печёном виде», — добавила Будасси.

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