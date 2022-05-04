Корабли ТОФ провели учения в заливе Петра Великого

Экипажи фрегата «Маршал Шапошников» и корвета «Гремящий» ТОФ провели учения в заливе Петра Великого.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ).

В ходе тренировки моряки нашли и уничтожили подводную лодку условного противника.

Подлодку уничтожили боевые расчёты военных судов, выполнив алгоритм действий по применению противолодочного вооружения с использованием торпедного оружия и реактивно-бомбомётных установок РБУ-6000.

Ранее ФАН сообщало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.