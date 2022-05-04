В Удмуртии выявили 30 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 30 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 45 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Под наблюдением в поликлиниках находятся 2763 пациента, в ковидных стационарах — 151 пациент в состоянии средней тяжести, 24 в тяжёлом.

Также стало известно, что в Крыму зарегистрировали 51 случай коронавируса за минувшие 24 часа. Общее число заболевших в регионе достигло 181 883, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на республиканский Минздрав.

«За истекшие сутки госпитализированы 15 пациентов, за всё время на стационарном лечении находились 58 564 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 37 человек, за весь период — 174 453», — рассказали в ведомстве.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.