Названы популярные города для предпочитающих одиночные путешествия туристов
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Об этом пишет «Кубань 24».
Также, по мнению жителей России, для путешествия в одиночестве подходят Ялта, Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Ярославль и Гагра.
Рейтинг составили на основании данных бронирования жилья туристами, путешествующими в одиночку. Такие туристы чаще всего бронируют номера в отелях и хостелы — 82%.
Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.