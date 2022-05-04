Почти 100 студентов пройдут стажировку на предприятиях ОЭЗ «Технополис Москва»

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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что с начала года 96 учащихся технологических вузов и колледжей Москвы выбрали местом для стажировки предприятия микроэлектронной промышленности в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва».
Почти 100 студентов пройдут стажировку на предприятиях ОЭЗ «Технополис Москва»
  • Gettyimages.ru
  • © Ishii Koji

«Самые востребованные специальности в кластере — это инженеры-конструкторы, проектировщики и разработчики, программисты и технологи», — передаёт слова главы ведомства официальный сайт мэра Москвы.

Всего в 2022 году к стажировкам в ОЭЗ Москвы по разным специальностям проявили интерес более 150 студентов.

По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дёгтева, столичный технополис на протяжении нескольких лет сотрудничает с центрами карьеры профильных вузов и колледжей столицы, а также с городским центром профессионального и карьерного развития.

Ранее НСН сообщала, что предприятия фармацевтической и медицинской отраслей ОЭЗ «Технополис «Москва» открыли вакансии в связи с расширением производств.

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