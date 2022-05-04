Летний сезон «Московского долголетия» будет проводиться в 18 парках

Летний сезон проекта «Московское долголетие» будет проводиться в 18 парках, заявила заммэра Анастасия Ракова.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Мы видим, как после двухлетнего перерыва москвичи старшего возраста с большим энтузиазмом возвращаются к привычным занятиям в «Московском долголетии». Всего за месяц число участников очных групп выросло более чем в пять раз, сейчас в проекте в разных форматах занимаются более 144 тыс. человек», — сказала Ракова.

Как отметила заммэра, новый сезон будет наполнен разнообразными событиями для формирования здорового образа жизни и будет организован под слоганом «Общайтесь на здоровье!».

Ранее сообщалось, что в Вешняках открылись 13 районных клубов «Московского долголетия».