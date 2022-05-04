В Подмосковье рассказали об итогах заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
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Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщает, что Подмосковье заняло второе место по количеству дипломов среди всех регионов России.
Школьников с победой поздравила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
Как информирует Радио 1, она пояснила, что самое большое количество дипломов школьники из Подмосковья заработали по астрономии, технологии и физике.
Каждому участнику заключительного этапа олимпиады полагается денежное поощрение.