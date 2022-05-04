В Подмосковье рассказали об итогах заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

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Подмосковные учащиеся получили более 300 дипломов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Из них 53 диплома достались победителям.
В Подмосковье рассказали об итогах заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
  • © mosreg.ru

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщает, что Подмосковье заняло второе место по количеству дипломов среди всех регионов России.

Школьников с победой поздравила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина. 

Как информирует Радио 1, она пояснила, что самое большое количество дипломов школьники из Подмосковья заработали по астрономии, технологии и физике.

Каждому участнику заключительного этапа олимпиады полагается денежное поощрение.

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