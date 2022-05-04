В Подмосковье рассказали об итогах заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

Подмосковные учащиеся получили более 300 дипломов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Из них 53 диплома достались победителям.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщает, что Подмосковье заняло второе место по количеству дипломов среди всех регионов России.

Школьников с победой поздравила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Как информирует Радио 1, она пояснила, что самое большое количество дипломов школьники из Подмосковья заработали по астрономии, технологии и физике.

Каждому участнику заключительного этапа олимпиады полагается денежное поощрение.