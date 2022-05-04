Казанский марафон примет более 12 тысяч спортсменов из более чем 405 городов

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Казанский марафон примет более 12 тыс. спортсменов из более чем 405 городов. Он пройдёт в столице Татарстана 14 и 15 мая.
Казанский марафон примет более 12 тысяч спортсменов из более чем 405 городов
  • Gettyimages.ru
  • © Ralf Pollack / EyeEm

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на заявление заместителя министра спорта Ильдара Садриева.

Подготовленная трасса является одной из самых больших в Европе и предоставляет спортсменам на выбор четыре маршрута.

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