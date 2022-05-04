Казанский марафон примет более 12 тысяч спортсменов из более чем 405 городов
Казанский марафон примет более 12 тыс. спортсменов из более чем 405 городов. Он пройдёт в столице Татарстана 14 и 15 мая.
- Gettyimages.ru
- © Ralf Pollack / EyeEm
Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на заявление заместителя министра спорта Ильдара Садриева.
Подготовленная трасса является одной из самых больших в Европе и предоставляет спортсменам на выбор четыре маршрута.
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