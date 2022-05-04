Глава Минтруда Котяков назвал достаточно стабильной ситуацию на рынке труда России
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«Ситуация на рынке труда на сегодняшний день является достаточно стабильной... Видим, что количество безработных в нашей стране не растёт», — сказал он.
Котяков добавил, что в России зафиксировано примерно 3,1 млн безработных граждан.
Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков сообщил, что в России не наблюдается серьёзного увеличения числа зарегистрированных безработных, однако тревожные тенденции сохраняются на рынке труда.