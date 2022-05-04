В Госдуме готовят закон о социальном найме квартир для молодых семей

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Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) рассказала о подготовке закона о господдержке молодых семей в жилищной сфере.
В Госдуме готовят закон о социальном найме квартир для молодых семей
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом она рассказала в беседе с «Парламентской газетой».

«Как раз сейчас в нашем комитете мы создаем рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой закона о господдержке молодой семьи в жилищной сфере. Уже действующая программа «Жильё для молодой семьи» появилась во многом благодаря усилиям комитета Государственной думы по вопросам женщин, семьи и детей. В этом году на её финансирование выделено 4,6 млрд рублей. Но в отсутствие федерального закона финансирование всегда можно урезать или вообще перестать выделять деньги. Уверена, для решения жилищных проблем молодых семей нужен федеральный закон», — рассказала депутат.

Она также выразила мнение, что «ипотека всех проблем здесь не решит».

«Нужно социальное жильё, построенное за бюджетный счёт. Эти квартиры должны передаваться молодой семье, которая встала в очередь на получение жилья. Форма — социальный найм, без права приватизации и продажи. Но при этом молодые семьи должны иметь право жить там столько, сколько считают нужным, передавая его детям, внукам — опять же без права приватизации и продажи», — добавила депутат.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о мерах поддержки многодетных семей в Севастополе.

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