Врач Лопатина назвала противопоказания для употребления минеральной воды

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Врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина рассказала, для кого минеральная вода полезна, а кому она противопоказана.
Врач Лопатина назвала противопоказания для употребления минеральной воды
  • Gettyimages.ru
  • © Eugenio Marongiu

Не все могут получать пользу от приёма минеральных вод — при ряде заболеваний они противопоказаны, рассказала она в беседе с Пятым каналом.

К таким случаям относятся болезни сердца и почек, язва, камни в почках и желчном пузыре, склонность к отёчности и многое другое.

«В пластике высокого качества минеральная вода соответствует той же воде, что и в стекле», — заверила Мария Лопатина, развеяв миф о вреде пластиковой тары для хранения воды.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU высказался о возможном вреде тунца для здоровья.

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