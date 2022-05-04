Врач Лопатина назвала противопоказания для употребления минеральной воды

Врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина рассказала, для кого минеральная вода полезна, а кому она противопоказана.

Не все могут получать пользу от приёма минеральных вод — при ряде заболеваний они противопоказаны, рассказала она в беседе с Пятым каналом.

К таким случаям относятся болезни сердца и почек, язва, камни в почках и желчном пузыре, склонность к отёчности и многое другое.

«В пластике высокого качества минеральная вода соответствует той же воде, что и в стекле», — заверила Мария Лопатина, развеяв миф о вреде пластиковой тары для хранения воды.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU высказался о возможном вреде тунца для здоровья.