Диетолог Евдокимова перечислила вредные для здоровья диеты

Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российской ассоциации эндокринологов, член Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) Елена Евдокимова рассказала о диетах, вредящих здоровью.

Существуют диеты, которые могут нанести серьёзный ущерб и привести к развитию различных заболеваний, например желудочно-кишечного тракта, рассказала специалист в беседе с «Газетой.Ru».

К такой группе диет специалисты относят низкоуглеводные и высокобелковые диеты. Негативное влияние на состояние здоровья человека оказывают и соковые, питьевые диеты. Из рациона исключаются практически все минеральные вещества, а также белки, углеводы и жиры.

Количество углеводов сокращается, однако при этом растёт потребление сахара, обращает внимание специалист.

«Это приводит к ожирению и нарушению обмена веществ в организме. Человек может начать терять волосы, его кожа заметно стареет, работоспособность значительно снижается», — констатирует Елена Евдокимова.

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