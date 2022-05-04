В Приморском крае рассказали о праздничных мероприятиях ко Дню Победы

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Пресс-служба правительства Приморского края сообщила, что в военном параде в честь Дня Победы, который пройдёт во Владивостоке, примут участие около 2 тыс. человек.
В Приморском крае рассказали о праздничных мероприятиях ко Дню Победы
  • РИА Новости

Вторым обязательным элементом праздника будет шествие «Бессмертного полка», пишет vostokmedia.com.

Впрочем, в правительстве Приморья отметили, что праздничные мероприятия в крае и в столице ДФО уже начались.

Так, 5 и 6 мая в краевом центре возложат венки и цветы к братской могиле моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими империалистами, к памятнику танковой колонне «Приморский Комсомолец» и другим мемориалам.

Также на текущей неделе в регионе пройдут концерты, выставки, будут организованы полевые кухни.

Ранее ФАН сообщало, что во Владивостоке в рамках подготовки к празднованию Дня Победы прошла ночная репетиция пеших парадных расчётов.

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