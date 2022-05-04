В Приморском крае рассказали о праздничных мероприятиях ко Дню Победы
- РИА Новости
Вторым обязательным элементом праздника будет шествие «Бессмертного полка», пишет vostokmedia.com.
Впрочем, в правительстве Приморья отметили, что праздничные мероприятия в крае и в столице ДФО уже начались.
Так, 5 и 6 мая в краевом центре возложат венки и цветы к братской могиле моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими империалистами, к памятнику танковой колонне «Приморский Комсомолец» и другим мемориалам.
Также на текущей неделе в регионе пройдут концерты, выставки, будут организованы полевые кухни.
Ранее ФАН сообщало, что во Владивостоке в рамках подготовки к празднованию Дня Победы прошла ночная репетиция пеших парадных расчётов.