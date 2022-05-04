Акушер Меньшикова рассказала о видах травм у новорождённых
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В беседе с Пятым каналом врач выделила особую группу женщин, которые подвержены риску возникновения родового травматизма.
К ним относятся женщины с хроническими заболеваниями, лишним весом, неправильным положением плода и другими особенностями.
Причиной родовой травмы могут также стать ошибки акушера при вмешательстве в родовой процесс, отметила специалист.
По словам Меньшиковой, родовые травмы могут быть лёгкими и тяжёлыми.
К лёгким травмам относятся, например, повреждения кожи плода, формирование гематом, переломы ключиц.
К тяжёлым — травмы внутренних органов, спинного мозга и головного мозга, заключила врач.
Ранее педиатр, инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням детей профессор Елена Мескина в беседе с URA.RU высказалась о пользе памперсов для детей.