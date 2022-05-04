Акушер Меньшикова рассказала о видах травм у новорождённых

Акушер-гинеколог Ирина Меньшикова перечислила факторы, влияющие на возникновение травм у новорождённых, а также перечислила их виды.

В беседе с Пятым каналом врач выделила особую группу женщин, которые подвержены риску возникновения родового травматизма.

К ним относятся женщины с хроническими заболеваниями, лишним весом, неправильным положением плода и другими особенностями.

Причиной родовой травмы могут также стать ошибки акушера при вмешательстве в родовой процесс, отметила специалист.

По словам Меньшиковой, родовые травмы могут быть лёгкими и тяжёлыми.

К лёгким травмам относятся, например, повреждения кожи плода, формирование гематом, переломы ключиц.

К тяжёлым — травмы внутренних органов, спинного мозга и головного мозга, заключила врач.

Ранее педиатр, инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням детей профессор Елена Мескина в беседе с URA.RU высказалась о пользе памперсов для детей.