В Хабаровском районе пройдут 200 праздничных мероприятий, приуроченных к 9 Мая

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В Хабаровском районе уже начались празднования по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
В Хабаровском районе пройдут 200 праздничных мероприятий, приуроченных к 9 Мая
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Как сообщает transsibinfo.com, военно-историческая реконструкция боя в селе Князе-Волконское-1 стала самым масштабным мероприятиям, на котором посетители могли ознакомиться с оружием времён войны, а также пройти исторические мастер-классы и поиграть в тир.

В этом году мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, пройдут с большим размахом, чем в предыдущие годы, сообщили власти Хабаровского района. 

Ранее ФАН сообщало, что выставка-инсталляция «Чувство времени» открылась в Москве. Экспозиция приурочена к 80-летию окончания Битвы за Москву, а также к предстоящему Дню Победы.

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