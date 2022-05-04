В Хабаровском районе пройдут 200 праздничных мероприятий, приуроченных к 9 Мая
- РИА Новости
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Как сообщает transsibinfo.com, военно-историческая реконструкция боя в селе Князе-Волконское-1 стала самым масштабным мероприятиям, на котором посетители могли ознакомиться с оружием времён войны, а также пройти исторические мастер-классы и поиграть в тир.
В этом году мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, пройдут с большим размахом, чем в предыдущие годы, сообщили власти Хабаровского района.
Ранее ФАН сообщало, что выставка-инсталляция «Чувство времени» открылась в Москве. Экспозиция приурочена к 80-летию окончания Битвы за Москву, а также к предстоящему Дню Победы.