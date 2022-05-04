Терапевт Лапа рекомендовала россиянам воздержаться от купания на майские праздники

Врач-терапевт Татьяна Лапа напомнила россиянам, что в майские праздники купаться в реках и озёрах преждевременно из-за недостаточно высокой температуры воды.

«В водоёмах вода ещё холодная, около +4…+6 °С, это сопоставимо с крещенскими морозами. Поэтому риск заболевания простудой, ОРВИ, пиелонефритами и циститами очень высок», — сказала специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

По её словам, заходить в воду безопасно, когда её температура составляет как минимум +18…+19 °С. Для этого воздух на улице должен прогреться до +20 °С и выше, при этом необходимо, чтобы такая погода сохранялась в течение недели.

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