В Омской области завершилось расследование дела о махинациях с маткапиталом

В Омской области завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве со средствами материнского капитала.

Как сообщает gorod55.ru, организатором преступления является 43-летний руководитель кредитного потребительского кооператива, трое остальных соучастников — его помощники.

Все участники группировки имели опыт работы с недвижимостью и риелторской деятельностью.

Выяснилось, что обвиняемые публиковали объявления в интернете и газетах о том, что готовы помочь распорядиться средствами материнского капитала. В общей сложности, ими совершено 28 преступлений с января 2017-го по апрель 2020 года.

Сумма ущерба составила более 12 млн рублей.