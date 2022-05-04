В Омской области завершилось расследование дела о махинациях с маткапиталом

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В Омской области завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве со средствами материнского капитала.
В Омской области завершилось расследование дела о махинациях с маткапиталом
  • РИА Новости

Как сообщает gorod55.ru, организатором преступления является 43-летний руководитель кредитного потребительского кооператива, трое остальных соучастников — его помощники.

Все участники группировки имели опыт работы с недвижимостью и риелторской деятельностью. 

Выяснилось, что обвиняемые публиковали объявления в интернете и газетах о том, что готовы помочь распорядиться средствами материнского капитала. В общей сложности, ими совершено 28 преступлений с января 2017-го по апрель 2020 года. 

Сумма ущерба составила более 12 млн рублей.

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